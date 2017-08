Trump hekelt Republikeinse leider Senaat static 10-08-2017 21:18 print

De Amerikaanse president Donald Trump heeft uitgehaald naar de Republikeinse fractievoorzitter in de Senaat. De president verweet Mitch McConnell in een serie tweets het maar niet voor elkaar te krijgen de zorgwet van voormalig president Barack Obama te ontmantelen.

McConnell lijkt de toorn van de president te hebben gewekt door in een toespraak te zeggen dat Trump "buitensporige verwachtingen" koestert over hoe snel zijn partijgenoten in het Congres zaken voor elkaar kunnen krijgen. De fractievoorzitter wees erop dat Trump een nieuwkomer is in de politiek en nog niet goed begrijpt dat besluitvorming lang kan duren.

Trump reageerde geërgerd op die mededeling. "McConnell zei dat ik buitensporige verwachtingen heb, maar dat denk ik niet", twitterde hij. De president wees erop dat hij al jaren hoort dat de Republikeinen 'Obamacare' willen vervangen door een ander stelsel, maar daar nog altijd niet in geslaagd zijn. Hij gaf McConnell in een latere tweet opdracht om "weer aan de slag te gaan".



Trump hekelt Republikeinse leider Senaat (Foto: ANP)