Sifan Hassan en Susan Krumins hebben zich allebei voor de finale van de 5.000 meter geplaatst bij het WK atletiek in Londen. Hassan werd in haar serie tweede, Krumins in de andere serie vierde.

Hassan, die eerder deze week vijfde werd op de 1.500 meter, kwam na 14.59,34 over de finish. Krumins finishte na 14.57,33.