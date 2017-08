FOK! Wat een weer: tweedeling

Als de eerste week van augustus heet is,

peinst dat de winter lang en wit is.

Hallo!

Gisteren en de afgelopen nacht was het wisselvallig met hier en daar regen. Vandaag wordt het in grote delen van het land een droge dag met af en toe zon. Heb je de pech om in het oosten te wonen (zoals uw weerman) dan overheerst de bewolking waaruit ook af en toe regen kan vallen. De temperatuur loopt op tot een legendarische 20 graden.

Morgen regent het ook. De dagen daarna worden mooi, maar zoals het er nu uitziet begint dinsdag de herfst weer..

Ik wens je een fijne dag en alvast een fijn weekend!

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 06:18 Zon onder: 21:13 Zonkracht: 6/3







Druppels op een blad (Foto: Disbatch)

