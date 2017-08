Oranje naar 36ste plek wereldranglijst JJdJ1984 10-08-2017 10:41 print

Het Nederlands elftal heeft een nieuw dieptepunt bereikt op de FIFA-wereldranglijst. Het elftal van bondscoach Dick Advocaat is afgezakt naar de 36e plek op de mondiale lijst.

De laatste maanden schommelde het keurcorps van de KNVB rond plek 31 en 32 en is nu opnieuw gekelderd. Het is in de geschiedenis nog niet eerder voorgekomen, dat de nummer drie van het laatst gehouden WK, zo laag stond op de wereldranglijst.

Brazilië voert de lijst aan.