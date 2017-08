Wantedwednesday: bejaarde vrouw slachtoffer babbeltruc

Op 17 juli ontfutselen 2 mannen in Amsterdam de pinpas en pincode van een bejaarde vrouw en ze pinnen daarmee 2x waarbij ongeveer 1000 euro wordt opgenomen. Gelukkig staat 1 van deze "heren" op beeld tijdens het pinnen. Herken je hem, neem contact op met de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.

