Geen doellijntechnologie in Eredivisie

Komend seizoen is er geen doellijntechnologie in de Eredivisie. De KNVB zet het systeem alleen in bij de bekerfinale.

De KNVB heeft besloten het systeem vooralsnog niet in te zetten tijdens de competitie. Tests zorgde afgelopen seizoen voor een ongelijk speelveld. In de eerste seizoenshelft was het Hawk-Eye-systeem namelijk in de Amsterdam Arena geïnstalleerd en in de tweede seizoenshelft in De Kuip.

De scheidsrechters krijgen tijdens de KNVB Beker wel hulp van de videoscheidsrechter.