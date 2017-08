Nederlanders legden in 2015 gemiddeld 22,6 kilometer af om bij hun werk te komen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers over woon-werkafstanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die donderdag zijn gepubliceerd. Daaruit kwam ook naar voren dat circa vier op de tien Nederlanders werken en wonen in dezelfde gemeente.

Van werken en wonen binnen een gemeente is vooral sprake in grote steden. Ook aan de randen van Nederland, zoals op de Waddeneilanden werkt een relatief groot deel van de werknemers in de eigen woonplaats. In bijna twee op de drie gemeenten is sprake van een ware uittocht, waarbij meer dan 70 procent van de inwoners zijn werk buiten de gemeentegrens verricht.

De woon-werkafstand ligt gemiddeld tussen de 15 en 35 kilometer. In de regio's Groot-Amsterdam, het Westland, Bunschoten en Edam-Volendam wonen werknemers gemiddeld minder dan 15 kilometer van hun werk. Het tegenovergestelde geldt voor Terschelling, Hulst, Vlissingen, De Marne, Sluis, Vaals, Eemsmond, Delfzijl en Dronten waar werknemers door de bank genomen meer dan 35 kilometer moeten reizen om op de werkplek te komen.

In het algemeen blijkt dat mensen in de Randstad, Noord-Brabant en Twente dichter bij hun werk wonen dan de regio's daarbuiten. Bij het onderzoek werden zzp'ers buiten beschouwing gelaten. Verder geldt voor uitzendkrachten dat de plaats waar het uitzendbureau is gevestigd, geldt als de plaats van handelen.



Woon-werkafstand gemiddeld 22,6 kilometer (Foto: ANP)