'Transfer Barac definitief van de baan'

Ajax had een mondeling akkoord met Mateo Barac over een contract voor drie seizoenen. Maar de transfer van de 23-jarige verdediger is van de baan. Kroatische media melden dat Barac de medische keuring niet heeft doorstaan, zo schrijft De Telegraaf. Ajax wil zelf niet reageren.

Na Richarlison is Barac de tweede transfer van Ajax die ondanks een persoonlijk akkoord geen doorgang vindt. De Amsterdammers gaat er wel van uit dat Luis Manuel Orejuela naar Ajax komt.