Big Bang Theory-sterren terug op de set

De opnames van het elfde seizoen van The Big Bang Theory zijn begonnen. Kaley Cuoco postte dinsdag een foto van zichzelf op Instagram met het script. "We're baaaaaacccckkkkk! @bigbangtheory_cbs", schrijft Kaley, die Penny speelt in de serie, bij het plaatje.

In maart maakte zender CBS en producent Warner Bros. bekend dat de populaire comedyshow werd verlengd met een 11e en 12e seizoen van elk 24 afleveringen. Maker Chuck Lorre liet toen doorschemeren dat het wel eens de laatste twee seizoenen van de sitcom zou kunnen worden.

