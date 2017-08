Eindelijk goud voor kogelstootster Gong heywoodu 09-08-2017 22:29 print

Kogelstootster Gong Lijao mag zich eindelijk winnares van een grote mondiale titel noemen. De 28-jarige Chinese kroonde zich in Londen tot de nieuwe wereldkampioene.

Gong draait al jaren mee in de internationale top, maar altijd zat er wel iemand in de weg. De Nieuw-Zeelandse Valerie Adams domineerde jarenlang, Christina Schwanitz nam het vervolgens over. Beiden zijn er nu niet bij vanwege zwangerschap en dus was er een gouden kans voor Gong.

De 19,35 meter uit haar tweede poging was niet zeer indrukwekkend, maar wel lange tijd genoeg om de leiding te houden. Met 19,94 meter in de vijfde poging was het echter écht raak, niemand kwam meer in de buurt van Gong.

De Hongaarse Anita Marton stootte in haar laatste poging naar 19,49 meter, waarmee ze de Jamaicaanse Danniel Thomas-Dodd van het podium stootte. Marton pakte zo het zilver, brons was er met 19,14 meter voor olympisch kampioene Michelle Carter uit de VS.