FOK!ker biedt gratis wasmachine aan

Onze gewaardeerde forummoderator FredvZ gaat binnenkort verhuizen en heeft het luxe-probleem dat hij over twee wasmachines beschikt. Aangezien hij er aan eentje genoeg heeft, is hij zo genereus om er eentje in het FOK!kers helpen FOK!kers forum weg te geven.

Een paar details: de wasmachine staat in Rotterdam, op de tweede etage en er is geen lift aanwezig. Dus mocht je interesse hebben in deze prima deal: neem extra spierballen mee, want je zult hem zelf naar beneden moeten sjouwen.

Voor de exacte ophaallocatie kun je FredvZ een pm sturen of in zijn topic reageren.



Gratis af te halen in Rotterdam - Bosch WFK 2401 (Foto: FredvZ)