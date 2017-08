Vijf Amerikaanse transgender-militairen zijn woensdag naar de rechter gestapt om een besluit van president Donald Trump aan te vechten. Hij twitterde vorige maand dat de Amerikaanse regering transgenders wil weren uit de strijdkrachten.

De militairen vragen de rechter om de transgenderban van Trump als ongrondwettig te bestempelen en de invoering te blokkeren. Door het besluit van de president zitten duizenden transgenders in de strijdkrachten in grote onzekerheid. Zij kwamen in veel gevallen pas uit de kast, nadat het Pentagon vorig jaar had aangegeven daar geen bezwaar tegen te hebben.

Het Pentagon heeft eerder aangegeven dat het beleid pas wordt aangepast als Trump met een officieel bevel komt. Dat is nog steeds niet gebeurd. Het Witte Huis wilde niet reageren op de rechtszaak.



Transgender-militairen VS naar de rechter (Foto: ANP)