Van Helsing II nu op PS4

Na de uitgave van deel 1 onder de naam The Incredible Adventures of Van Helsing: Extended Edition, is het nu de beurt aan The Incredible Adventures of Van Helsing II. Ook dit deel is flink gepimpt en heeft extra functionaliteit om gebruik te maken van de PlayStation controller.

Om een indruk te krijgen van alle verbeteringen kun je onze review van The Incredible Adventures of Van Helsing: Extended Edition hier nalezen. Je kan je savegame van het eerste deel gewoon meenemen. Gamers met een PlayStation 4 Pro hebben de keuze tussen 4K beelden en 30 fps, full HD en 60 fps of 1620p en 50 fps. The Incredible Adventures of Van Helsing II is tot 15 augustus in de aanbieding voor €14,99.