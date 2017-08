Wederom ritzege Sagan in BinckBank Tour

Nadat hij eerder de eerste etappe won, heeft Peter Sagan ook de derde etappe in de BinckBank Tour op zijn naam geschreven. De Slowaak was in de etappe, van Blankenberge naar Ardooie over 185 kilometer, Edward Theuns de baas in de sprint.

De kopgroep van de dag bestond uit vijf man met daarin de Nederlander Elmar Reinders. Ze kregen een maximale voorsprong van ruim drie minuten, maar werden op tijd door het peloton teruggepakt.

Een massasprint moest de beslissing brengen. Drucker probeerde nog weg te springen, maar hij kwam ten val. Sagan bleek uiteindelijk wederom de rapste.

In het algemeen klassement blijft de Zwitser Stefan Küng, gisteren winnaar van de tijdrit, aan de leiding.