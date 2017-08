Eiting verlengt: "Het echte werk gaat beginnen!"

Eiting maakte deze zomer deel uit van de hoofdselectie van Ajax tijdens de voorbereiding. De 19-jarige linkspoot debuteerde ook al in Ajax 1: vorig seizoen in het bekerduel tegen Kozakken Boys (1-6 winst).

Eiting speelt sinds 2007 in de jeugdopleiding van Ajax en hoopt dit seizoen officieel door te breken. Hij laat op de officiële clubwebsite weten verheugd te zijn met zijn nieuwe contract. "Ik ben hier heel erg trots op. Het is weer een heel mooi moment in mijn carrière. Het echte werk gaat nu beginnen!", aldus Eiting.