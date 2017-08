Licentiecommissie stelt besluit ADO uit JJdJ1984 09-08-2017 16:36 print

Aanstaande vrijdag staat voor ADO Den Haag de seizoensouverture op het programma tegen FC Utrecht. In het eigen Cars Jeans-stadion zal de ploeg van Fons Groenendijk moeten proberen het seizoen goed te starten.

Helaas moet de club uit de hofstad ook nog afrekenen met andere problemen. De begroting van ADO ligt nog altijd op de burelen van de KNVB te wachten op goedkeuring. De licentiecommissie heeft laten weten pas na de eerste wedstrijd een beslissing te nemen in deze zaak.

Het elftal uit Den Haag kan wel gewoon beginnen komende vrijdag zonder deze goedkeuring. De club beschikt nog over een doorlopende licentie. Eerder gaf een woordvoerder van de KNVB al aan dat de verwachting is dat deze zaak binnen twee á drie weken zou zijn afgehandeld. Deze termijn is inmiddels vertreken en ook de seizoensstart lijkt niet te worden gehaald. "Wanneer het besluit valt, valt nog niet te zeggen."