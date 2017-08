Kuyt loopt mee met Van Geel Redactie 09-08-2017 15:15 print

Dirk Kuyt maakt zich op voor een nieuwe rol bij Feyenoord. De kampioen gaat zich verdiepen in de jeugdopleiding en scouting van de club.

Toen Kuyt in mei een punt achter zijn actieve voetballoopbaan zette, was eigenlijk al duidelijk dat hij snel bij Feyenoord zou terugkeren. Er werd gesuggereerd dat de oud-aanvaller zou toetreden tot de directie van de Rotterdammers.

Zover is het nog niet, maar Kuyt maakte woensdag wel bekend wat hij wél gaat doen. "Ik ga meelopen met de directie van Feyenoord, met name met Martin van Geel", onthult Kuyt tegen De Telegraaf. "Hij gaat mij wegwijs maken en de andere kant van de club laten leren kennen. Het is niet zo dat ik iedere dag op de club zal zijn, maar meer momenten aanhalen om situaties te leren kennen binnen de club."

"Het kan een bestuurlijk overleg zijn of een vergadering. Wat bij een club als Feyenoord ook heel belangrijk is, is de jeugd. Hoe gaan trainers met jeugdspelers om, gesprekken met de toptalenten van de jeugdopleiding maar ook de buitenlandse scouting. Ik wil gewoon alle onderdelen van de club leren kennen."

Kuyt krijgt dus nog geen officiële functie, maar gaat op afspraak meelopen. "Je moet het niet zien als een 9-tot-5-baan, maar meer via verschillende facetten en takken langzaam die kant van de club te leren kennen. Ik zal dus geregeld in Rotterdam zijn. Ik kijk er enorm naar uit, moet ik zeggen."