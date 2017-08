D66-leider Alexander Pechtold vindt net als zijn ChristenUnie-collega Gert-Jan Segers dat over principes geen compromis valt te sluiten. Hij vindt het soms verstandiger om af te spreken dat "we het ene probleem aanpakken op de manier die jij ideaal vindt en het andere zoals de andere dat zou zien", zei hij woensdagmiddag na een onderonsje met Segers.

D66 en de ChristenUnie verschillen fundamenteel van mening over onder meer stervenshulp voor ouderen die vinden dat hun leven voltooid is, de kweek van embryo's en het wietbeleid. Pechtold voelt er niets voor "om in vage teksten" de onderlinge verschillen "weg te poetsen". "Als je probeert bij moeilijke kwesties in het midden te komen, dan moet je je afvragen of je allebei er überhaupt wat mee hebt."

De D66-voorman ruilt onderwerpen waarop de partijen hemelsbreed van elkaar verschillen soms liever uit. "Dan kun je ook aan Nederland laten zien waarom je voortgang maakt met het ene en over het andere afspreekt dat niet te doen."

Principes

Pechtold waarschuwde ook dat de onderhandelaars zich niet moeten blindstaren op principes. "Dat verstart jezelf. Als je als minderheid alleen maar in je eigen gelijk blijft hangen, dan wordt Nederland er niet beter van."

Het uitruilen van standpunten is voor beoogd premier Mark Rutte, die voor zijn tweede kabinet een zogenaamde kwartetcoalitie smeedde met de PvdA ('mag ik van jou dit, dan mag jij van mij dat). Hij brak daarmee met de traditie van zijn voorganger Jan-Peter Balkenende, die tot in details uitgewerkte compromissen vastlegde in lijvige regeerakkoorden.

Pechtold en Segers bleven tijdens de lunchpauze van de formatieonderhandelingen achter in het Johan de Witthuis, terwijl hun collega's van VVD en CDA de benen strekten. Op de agenda van de onderhandelaars staan woensdag onder meer de gaswinning en de pensioenen.



Pechtold: liever uitruilen dan verwateren (Foto: ANP)