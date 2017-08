'De Roon gaat terug naar Atalanta'

Marten de Roon is hard op weg terug naar Atalanta Bergamo. Het is een kwestie van tijd voor de transfer is afgerond.

De Roon werd vorig jaar door Atalanta Bergmao voor liefst veertien miljoen euro aan Middlesbrough verkocht. Hij veroverde in de Premier League een basisplek en was binnen mum van tijd niet weg te denken uit de ploeg, maar Boro degradeerde en dus was het minder aantrekkelijk voor de Oranje-international om te blijven.

Weken geleden werd er voor het eerst geschreven dat De Roon zou gaan terugkeren bij Atalanta en volgens Sky Italia is het moment nu bijna daar. Vanwege een clausule in zijn contract kan De Roon voor dertien miljoen euro vertrekken, waardoor Middlesbrough maar een miljoen euro verlies draait en Atalanta geen extra hoge som hoeft te betalen om hem terug te halen.

Atalanta eindigde vorig seizoen, ondanks het vertrek van steunpilaar De Roon, knap op de vierde plek in de Serie A. Daardoor speelt de ploeg komend seizoen Europa League. De Roon wordt in Bergamo teamgenoot van Hans Hateboer, voormalig speler van FC Groningen en ex-Heraclies Robin Gosens. De Roon maakte in zijn jaar bij Atalanta indruk en werd verkozen tot Speler van het Jaar.