Noord-Korea heeft woensdag aangegeven dat het een raketaanval op de Verenigde Staten overweegt. Pyongyang zei dat het zich "voorzichtig oriënteert" op een aanval op het eiland Guam, een territorium van de VS gelegen in de Grote Oceaan. Een legerwoordvoerder meldde via het staatspersbureau KCNA dat het aanvalsplan klaar ligt en dat deze direct kan worden uitgevoerd zodra de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un daartoe besluit.

"Het plan bevat aanvallen op het gebied rondom Guam met gebruik van de middellangeafstandsraket Hwasong-12", stelt de woordvoerder. De Verenigde Staten hebben op Guam een belangrijke marine- en luchtmachtbasis, de Anderson Air Force Base.

De afgevaardigde van Guam voor het Amerikaanse Congres, Madeleine Bordallo, riep president Donald Trump op om "krachtig leiderschap" te tonen. Bordallo is ervan overtuigd dat Amerikaanse troepen Guam zullen beschermen tegen de "zorgwekkende" nucleaire dreiging van Noord-Korea. "Guam blijft veilig en ik heb vertrouwen in het Amerikaanse leger om ons eiland en onze bondgenoten in de regio te beschermen", aldus Bordallo in een verklaring.

Het dreigement van Noord-Korea volgt nadat Trump het communistische land in felle bewoordingen waarschuwde te stoppen met het bedreigen van zijn land. De president zei dat het regime in Pyongyang kan rekenen op "vuur en woede zoals de wereld nog nooit heeft mogen aanschouwen" als het niet inbindt.



Noord-Korea overweegt aanval op legerbasis VS (Foto: ANP)