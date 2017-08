Ajax versterkt zich met Colombiaanse verdediger Orejuela H.Vviv 09-08-2017 00:28 print

Ajax heeft zich versterkt met de Colombiaan Luis Manuel Orejuela. De Amsterdammers betalen 3.650.000 euro voor de 21-jarige rechtsback, die ook als linksback kan spelen. De jeugdinternational zou in Amsterdam voor vijf jaar tekenen.

Na het vertrek van Jairo Riedewald, Kenny Tete en Heiko Westermann zat Ajax krap in de verdedigers. Trainer Marcel Keizer gaf al aan dat hij er graag een verdediger bij wilde hebben.

Orejuela wordt na Davinson Sánchez en Mateo Cassierra de derde Colombiaan in de huidige selectie van Ajax. PSV had ook interesse in Orejuela, maar kon pas zaken doen bij een vertrek van Santiago Arias.