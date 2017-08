Honda wil dit jaar nog Renault inhalen Peterselieman 09-08-2017 00:23 print

Honda sleutelt flink door aan haar 1,6 liter V6 turbomotor en de Japanners hebben goede hoop dat ze nog dit jaar de prestaties van concurrent Renault kunnen overtreffen. Dit zei Yusuke Hasegawa, baas van het Japanse Formule 1-project tegenover Autosport.

De Hondamotor kampt al sinds de terugkeer van het Japanse merk in de F1 met veel problemen. McLaren wilde met de Japanners terugkeren aan het front, maar de auto's zijn vaak door pech uitgevallen. Sinds de introductie van 'spec 3' tijdens de trainingen in Azerbeidzjan en in Oostenrijk in de race gaat het stukken beter. Hoogtepunt vormde de dubbele puntenfinish van Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne in Hongarije.

Hasegawa: "Ik denk ook dat we ons met dezelfde orde van grootte kunnen blijven verbeteren qua vermogen, maar het is lastig om Mercedes en Ferrari bij te halen." Renault zou echter wel kunnen. "Ik wil heel graag voor het eind van het seizoen aan Renault voorbij op basis van performance."

De Japanner noemt het een haalbaar doel. "Ja, dat kan ik aan de data zien. Ik kan geen nummers noemen, maar we zijn het gat aan het dichten."

Honda zou na de zomer voor de Grand Prix van België wederom een stap willen zetten en dan mogelijk de 'spec 4' willen introduceren. Deze zou tijdens de test na de race in Hongarije met succes aan de tand gevoeld zijn. Naar verluidt zijn de problemen met de vibraties van de motor vrijwel geheel opgelost, waardoor het vermogen van de Honda flink opgeschroefd kan worden.