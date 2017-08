Polsstokhoogspringer Lavillenie grijpt wéér naast wereldtitel heywoodu 08-08-2017 23:35 print

Het is de Franse polsstokhoogspringer Renaud Lavillenie wederom niet gelukt om de wereldtitel te pakken. De wereldrecordhouder is al jaren 's werelds beste polsstokhoogspringer, maar op het moment suprême lukt het vaker niet dan wel. In 2012 was er olympisch goud, maar verder greep hij altijd naast de hoofdprijs.

De finale op het WK in Londen werd uiteindelijk een strijd tussen de beste man van dit seizoen, de Amerikaan Sam Kendricks, Lavillenie, en de Pool Piotr Lisek. Kendricks kwam zonder ook maar één foutsprong over 5,89 meter, Lavillenie ging op 5,82 en 5,89 één keer de fout in.

Nadat Kendricks de 5,95 meter haalde moest Lavillenie het op 6,01 meter proberen, maar dat lukte niet en daarmee was het goud voor de Amerikaan. Lavillenie moest voor de vierde keer genoegen nemen met brons, want Piotr Lisek troefde hem op het aantal foutsprongen af.