Weer Keniaans WK-goud in prachtige steeplechasefinale

De Keniaan Conseslus Kipruto is de nieuwe wereldkampioen op de 3000 meter steeplechase. De 22-jarige Keniaan pakte op de vorige twee WK's zilver en werd vorig jaar olympisch kampioen, waar hij dinsdagavond in Londen zijn eerste wereldtitel aan toe wist te voegen.

Over de conditie van Kipruto waren nog wat vragen, want aanvankelijk leek het erop dat hij door een blessure het WK zelfs moest missen. In Keniaanse media gaf hij in de afgelopen weken echter meer en meer te kennen dat hij toch op tijd hersteld is en dat bleek in de WK-finale.

Na twee kilometer trok de snelste man van dit jaar, de Amerikaan Evan Jager, stevig door, waarbij alleen Kipruto, zijn legendarische landgenoot Ezekiel Kemboi en de Marokkaan Soufiane El-Bakkali konden volgen.

Met iets minder dan twee ronden viel het doek voor Kemboi: de Keniaanse grootheid moest afhaken en zo werd duidelijk dat hij na 2003, 2005, 2007 (3x zilver), 2009, 2011, 2013 en 2015 (4x goud) niet opnieuw een WK-medaille zou pakken. Het was het einde van een historisch tijdperk, want met Kemboi zegt een van de grootste atleten ooit de sport na dit WK vaarwel.

Kipruto en El-Bakkali trokken ondertussen stevig door en enigszins verrassend was het Jager die moest lossen. In de laatste meters begon Kipruto in volle sprint tegen El-Bakkali al te juichen en na 8:14,12 minuten was het goud binnen.

Zilver ging naar El-Bakkali, Jager pakte nog wel het brons, want de vervelende Fransman Mahiedine Mekhissi-Benabbad - bekend om het duwen van als mascotte verkleden kinderen en het vechten met teamgenoten - zette zijn befaamde eindsprint net te laat in, waardoor hij een paar tienden tekort kwam voor een volgende medaille.