Nederlanders surfen steeds meer met hun mobiele telefoon. In heel 2016 werd 185 miljard MB aan data verbruikt, blijkt uit de Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dat was 63 procent meer dan in 2015 en ruim vijf keer zo veel als in 2013.

Bij mobiel telefoongebruik is het sms'en helemaal passé. Er wordt nog wel veel gebeld. Ook valt op dat er steeds meer simkaarten worden uitgegeven voor internet-of-thingstoepassingen, apparaten als rookmelders of alarmsystemen die verbonden zijn met het internet.

Op de mobiele markt zit de meeste groei bij partijen zonder eigen netwerk. Die kregen 19 procent meer klanten. De providers met een eigen netwerk groeiden maar 2,5 procent.

Voor wat betreft vast internet nemen Nederlanders steeds sneller internet af. Een derde van de aansluitingen is sneller dan 100 Mbps. Slechts 2 procent van de aansluitingen is langzamer dan 10 Mbps. Ook nemen consumenten steeds vaker een 3-in-1- of zelfs 4-in1-pakket met onder meer ook telefonie en televisie. KPN en Ziggo hebben het grootste deel van de markt in handen met elk 40 à 45 procent.



Mobiel dataverbruik blijft stijgen (Foto: BuzzT)