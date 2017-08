Massale berovingen in Vlissingen

In het Zeeuwse land is het oorlog en vooral in Vlissingen is niemand meer veilig. Bewoners, toeristen en anderen worden daar op straat massaal beroofd door de lokale criminelen van het gevederde soort: meeuwen.

Zo kwam Omroep Zeeland met het tragische verhaal van toeriste Yvonne van den Akker - Van Dam uit Den Bosch. De vrouw liep maandagmiddag vrolijk over de Vlissingse straten aan een ijsje te likken, tot ze brutaal aangevallen werd en haar ijsje kwijtraakte aan een meeuw.

De toeriste is zich naar eigen zeggen écht rot geschrokken. "Ik heb ook best wel gevloekt op die puntje-puntje-meeuwen", vertelt het slachtoffer erbij. Mevrouw wist nog wel iemand te redden door deze persoon, die nog wél een ijsje had, snel naar binnen te dirigeren voor een volgende meeuw toe kon slaan.

Een nieuw ijsje heeft Van den Akker - Van Dam niet meer gehaald, want ijsjes eten durft ze niet meer. "Nou ja, buiten dan. Binnen ga ik het nog wel een keer doen." Gelukkig maar. Het hele interview met de vrouw is hier te luisteren.

Volgens lokale bewoners is het probleem vooral dat mensen de meeuwen voeren. De gemeente Vlissingen hing vorig jaar al verbodsborden op, maar daar trekken de meeuwen zich niks van aan.