Hackers kraken brandweercommunicatiewagen

Hackers zijn er in geslaagd een communicatiewagen van de brandweer te kraken. Op een hackersfestival in Flevoland had de brandweer van Noord- en Oost-Gelderland twee brandweerwagens neergezet om de beveiliging door bezoekers te laten testen. Binnen anderhalf uur had een van hen toegang tot de internetrouter aan boord van een van de wagens, schrijft de NOS.

"Ik kan nu zelf een gebruiker op het netwerk aanmaken", zegt de hacker, beveiligingsonderzoeker Dave Wurtz. De communicatiewagen wordt gebruikt bij grote operaties in gebieden met een matige dekking van het mobiele netwerk.