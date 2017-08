F-16's zorgen voor onrust in Zeeland static 08-08-2017 05:47 print

Twee F-16's hebben maandagavond in Zeeland voor enige onrust gezorgd. Tientallen mensen belden 112 nadat harde knallen in de provincie waren te horen. Op Twitter hadden mensen het over explosies. De politie meldt dat de harde knallen afkomstig waren van vliegtuigen die door de geluidsbarrière vlogen.

Het betrof twee F-16's die vanuit vliegbasis Volkel waren opgestegen voor een noodinzet. Volgens de Belgische luchtmacht werd een vliegtuig dat geen contact meer had met de verkeersleiding door de F-16's onderschept. "Communicatie met vliegtuig hersteld, geen bijzonderheden. F-16's weer geland", meldt vliegbasis Volkel op Twitter.



F-16's zorgen voor onrust in Zeeland (Foto: ANP)