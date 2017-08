Ultraloper wil 10.000km hardlopen en stort 36km voor de finish in heywoodu 08-08-2017 00:18 print

De Indiër Samir Singh is, zoals we dat dan noemen, een man van de lange adem. De 44-jarige hardlooptrainer had zichzelf een vrij pittig doel gesteld: tienduizend kilometer hardlopen in honderd dagen, gemiddeld dus honderd kilometer per dag.

Gekkenwerk natuurlijk, maar Singh begon vol goede moed en het ging uitstekend. Met kleding en materiaal wat hij uit donaties ontving, en levend op een euro of twee per dag, rende hij heen en weer tussen de sloppenwijken van Mumbai en het zakelijk district van de stad.

Maag- en darmklachten stopten Singh niet en nadat hij op 29 april begonnen was, kwam het einde in zicht. Zondag moest hij nog 150 kilometer hardlopen, omdat hij door ziekte wat op achterstand was geraakt.

Enfin, 150 kilometer is natuurlijk niks, dus voor de laatste keer ging Singh er vandoor. Dit keer ging het echter niet goed: met 36 kilometer voor de boeg kon de Indiër echt niet meer verder en moest hij noodgedwongen stoppen.

"Hij heeft veel last gehad van darmklachten en heeft flinke koorts opgelopen, maar in honderd dagen heeft hij 9964 kilometer hardgelopen", aldus Vikram Bhatti, die zich bezighield met het 'managen' van Singh's recordpoging.

Voorafgaand aan de laatste dag had Singh nog wat mooie woorden over. "Mijn reis, honderd dagen lang honderd kilometer per dag hardlopen, is bijzonder uitdagend, maar ik wilde het uithoudingsvermogen van de menselijke geest laten zien."

Tijdens veel van de dagen kreeg hij een horde fans met zich mee, die dan een kort (of wat langer) stuk meeliepen, net zoals bij Forrest Gump het geval was. Als hij weer een beetje bijgekomen is begint Singh overigens gewoon aan een nieuwe uitdaging: tienduizend kilometer hardlopen is voor watjes, dus hij gaat nu voor veertigduizend kilometer, zonder daarbij een tijdslimiet te noemen.

"Ik heb mijn moeder al een tijdje niet gezien, omdat haar hart zou breken als ze mijn totaal gesloopte gezicht ziet, maar ik ben blij dat zoveel mensen op een of andere manier iets aan mijn verhaal hebben gehad", sluit hij af.

Singh ging voor 100 dagen keer 100 kilometer (Bron: YouTube)