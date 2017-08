Venezolaans WK-goud in het hinkstapspringen

In deze roerige tijden valt er in Venezuela toch nog een beetje wat te juichen: Yulimar Rojas heeft zich op het WK atletiek in Londen gekroond tot wereldkampioene hinkstapspringen.

De 21-jarige Rojas brak vorig jaar definitief door met olympisch zilver, achter de jarenlang ongenaakbare Colombiaanse Caterine Ibarguën. De twee begonnen nu als gedeeld favorieten aan de titelstrijd en het werd een razendspannende finale.

Met 14,67 meter tegen 14,55m nam Ibarguën in de eerste ronde de leiding, maar met 14,82m kwam Rojas er in poging twee overheen. Vervolgens was het weer de beurt aan Ibarguën, die naar 14,89 meter sprong en de leiding weer in handen nam.

In de vijfde van zes ronden haalde Rojas nog eens uit, dit keer kwam er 14,91 meter en dus de leiding op het scorebord te staan. Ibarguën probeerde uit alle macht om, zoals zo vaak, in de laatste poging de wedstrijd te beslissen, maar met 14,88m kwam ze drie centimeter tekort voor goud.

Olga Rypakova uit Kazakhstan pakte met 14,77 meter het brons.