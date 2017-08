Chrome 60 voor Android biedt een nieuwe mogelijkheid in de browser die speciaal voor de Russische markt is ontwikkeld. Gebruikers kunnen voortaan voor een andere zoekmachine kiezen dan Google.

Google werd onlangs in Rusland aangeklaagd voor machtsmisbruik in Chrome en de techgigant lijkt met het keuzescherm in Chrome 60 verdere problemen te willen voorkomen. Naast Google kunnen Russen voortaan kiezen voor Mail.ru en Yandex.

Ook in de Europese Unie loopt een onderzoek naar het handelen van Google. Het bedrijf heeft al een recordboete van 2,4 miljard euro aan de broek voor misbruik in Google Shopping. Mocht de Amerikaanse techreus ook schuldig worden bevonden aan machtsmisbruik met Android, wacht mogelijk een nog veel hogere boete.



Russen kunnen Google vervangen in Chrome (Foto: BuzzT)