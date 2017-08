Drenkeling overleden, bad dicht

Een zwembad aan de Drie Decembersingel in het Venlose stadsdeel Blerick is gesloten nadat daar maandagmiddag een drenkeling uit het water is gehaald. Volgens de politie is de drenkeling in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Het zwembad sloeg rond 14.40 uur alarm. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om medische bijstand te verlenen. Volgens Omroep Venlo gaat het om een jongen. Hij zou zijn gereanimeerd. De andere gasten verlieten het water, waarna het Buitenbad Groot Venlo dicht ging, aldus de omroep.

Update 08-08-2017 00:08:00 uur

De politie meld op haar website dat de jongen helaas is overleden. Medische hulp heeft niet mogen baten. De politie onderzoekt hoe de jongen kon verdrinken.

