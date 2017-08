Grens half miljoen spelers gepasseerd in PUBG

Het mag inmiddels geen geheim meer heten dat online battle royale-game PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) mateloos populair is. Behalve dat de game in één maand Early Access al een miljoen keer werd verkocht, en vervolgens nog eens vier miljoen keer in de drie maanden die daarop volgden, is het aantal gelijktijdige spelers nu ook de mijlpaal van 500.000 gepasseerd.

Deze mijlpaal zorgt ervoor dat PUBG zich positioneert op de tweede plaats in de lijst van meest gespeelde Steam-games van het moment, met alleen Dota 2 nog voor zich latend met een aardige marge.

PUBG bracht recent nog first-person-only servers uit, die het spelersaantal een nieuwe boost lijken te hebben gegeven. Sowieso wordt de game behalve de nodige kritiek ook dikwijls geprezen om de vele updates en verbeteringen die voortdurend lijken te worden uitgerold. Men moet tenslotte niet vergeten dat PUBG nog altijd in Early Access verkeert, en dus niet officieel uit is.

We just broke 500k! Thank you all so very much for your continuing support! <3 pic.twitter.com/FXnsy6twGX