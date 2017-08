Legendarische atlete Cuthbert overleden

Op 79-jarige leeftijd is de Australische atlete Betty Cuthbert overleden. De viervoudig olympisch kampioene leed sinds 1969 aan multiple sclerose.

Op de Olympische Spelen van Melbourne in 1956 pakte ze goud opde 100, 200 en 4x100 meter. Acht jaar later, op de Spelen in Tokyo, pakte ze ook nog goud op de 400 meter. Tot vandaag de dag is Cuthbert de enige atlete die goud won op zowel de 100, 200 als op de 400 meter.

Cuthbert, die al jaren aan een rolstoel was gekluisterd, was tijdens de Olympische Spelen van 2000 in Sydney een van de dragers van de olympische vlam tijdens de openingsceremonie.