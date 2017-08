Zangverbod voor dementerende bejaarde in Nijmegen dekatophetspek 07-08-2017 10:11 print

De 87-jarige Ton Peters uit Nijmegen kreeg het afgelopen weekend de sterke arm der wet aan de deur omdat hij op zijn balkon had staan te zingen. De licht dementerende inwoner van Havanna aan de Waal scheen daar wel een gewoonte van te maken en veroorzaakte daarbij zoveel overlast voor zijn buren dat die de wijkagent hebben ingeschakeld. Peters heeft nu van de politie te horen gekregen dat hij een boete kan krijgen als hij nogmaals zijn zangtalenten op het balkon laat horen.

De heer Peters staat in de hele flat bekend vanwege zijn geluidsterreur. Zo werden er eerder al een televisie en een radio bij hem in beslag genomen. Woningstichting Talis heeft de dementerende balkontroubadour morgen uitgenodigd voor een gesprek bij hun op kantoor. Ook de klagende buurman Richard Bakker heeft voor dit gesprek een invitatie ontvangen.

Bakker: "Ik woon hier aan de Jadestraat nu een jaar, maar nog geen dag met plezier. Vaak begint het gezang al om 06.00 uur in de ochtend en het zijn altijd dezelfde liedjes. 'Brabantse Nachten Zijn Lang' en meer van dat soort liedjes. Dat gaat dan zo hard dat ik het zelfs met de hoofdtelefoon op nog hoor". Peters weet ondertussen niet of hij moet huilen of lachen vanwege deze kwestie. "Ik ben een vrolijke Brabander en mag graag een liedje zingen. Als dat al niet meer mag in Nederland. We leven toch in een vrij land?"

