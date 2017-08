Een leegstaande kerk aan de Zaandijkstraat in Rotterdam is zondagavond door een grote brand verwoest. De brandweer rukte met groot materieel uit voor de uitslaande brand, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

Door de houten vloeren en balken sloeg het vuur snel om zich heen. De spits van de kerktoren stortte door de brand in. Omdat de muren van het gebouw dreigden in te storten, werden zo'n twintig huizen ontruimd. Dertig mensen moesten de nacht in een hotel doorbrengen.

Diep in de nacht werd het sein brand meester gegeven, nadat een kraan was gekomen om de muren van de kerk te slopen. Of de kerktoren kan blijven staan, wordt onderzocht. Als het gebied veilig is kunnen de bewoners weer naar hun woning.

De brand en rook was in de wijde omgeving te zien. De rook trok richting het centrum van de stad. Uit de omgeving kwamen veel meldingen binnen van mensen die last hadden van de rook. Er is een NL-Alert verstuurd in de buurt en de brandweer raadde aan ramen en deuren gesloten te houden.

Mogelijk is de brand ontstaan bij het orgel, maar nader onderzoek moet uitsluitsel geven. De Zaandijkstraat ligt in Charlois.



Grote brand verwoest kerk Rotterdam (Foto: ANP)