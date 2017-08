De kersverse Europees voetbalkampioenen worden maandagavond gehuldigd in Utrecht. De Oranje voetbalvrouwen veroverden zondagavond voor het eerst de Europese titel. Dat gebeurde 'thuis', in de uitverkochte Grolsch Veste in Enschede na de winst van 4-2 op Denemarken.

De Oranjevrouwen stappen maandag in Utrecht bij Sterrenwacht op een boot die over de Stadsbuitengracht naar Lepelenburg vaart. In dat park maken de Europese kampioenen op het podium hun opwachting voor het Oranjepubliek. De huldiging is van 18.00 tot 20.30 uur en wordt rechtspreeks op tv uitgezonden.

De gemeente Utrecht adviseert bezoekers van buiten de stad met het openbaar vervoer te komen omdat Lepelenburg is afgesloten voor verkeer en het lastig parkeren is in de buurt.

Utrecht was de voorbije weken tijdens het EK een van de zeven speelsteden in Nederland. In Utrecht begon Oranje het toernooi op zondag 16 juli met een 1-0 zege op Noorwegen.



Oranjevrouwen gehuldigd in Utrecht (Foto: ANP)