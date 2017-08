FOK! Wat een weer: zonnig

Zo d'eerste oogstweek is heet,

een lange winter staat gereed.

Goedemorgen!

Gisteren was het op veel plaatsen zonnig. De afgelopen nacht was er alleen wat sluierbewolking te zien.

Ook vandaag wordt het zonnig en regen kun je wel vergeten. Als je op de Wadden bent loopt de temperatuur op tot zo'n 21 graden en begeef je je naar het zuidoosten dan kan de thermometer de 25 wel aantikken.

Helaas blijft het weer niet zo, de komende dagen wordt het wisselvallig en fris.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 06:12 Zon onder: 21:19 Zonkracht: 6/3





Wikiweetjes van vandaag 1919 Afghanistan wordt onafhankelijk. 1933 Begin van de Genocide van Simele. Het Irakese leger vernietigt, onder toezicht van de Britten, tientallen Assyrische dorpen en vermoordt daarbij duizenden Assyriërs. 1944 De Amerikaanse computertechnicus Howard Aiken presenteert op de Harvard-universiteit de eerste programmeerbare rekenmachine, de Harvard Mark I. 1980 Viditel gaat van start, een soort internet. Viditel is echter geen lang leven beschoren vanwege te hoge kosten. 1990 De Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsbeweging ANC beslist om alle gewapende acties gericht tegen de regering op te schorten.



bazbo was afgelopen week op een festival in Noord Duitsland. Zo te zien had hij er goed weer bij. (Foto: bazbo)

