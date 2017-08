Herlings wint MXGP van België; Coldenhoff derde

Herlings wint MXGP van BelgiŽ; Coldenhoff derde TargaFlorio 06-08-2017 20:25 print

Zondag heeft Jeffrey Herlings de Grand Prix van België gewonnen. De Brabantse motorcrosser versloeg in beide races Antonio Cairoli. In de daguitslag werd Glenn Coldenhoff derde.

In de eerste race had Cairoli de beste start, gevolgd door Coldenhoff. Herlings was pas vijfde. In de tweede ronde wist Coldenhoff de koppositie van zijn teamgenoot over te nemen. Even later ging Herlings ook voorbij de Italiaan.

Na een derde wedstrijd plaatste Herlings een aanval bij zijn provinciegenoot. Coldenhoff wist de aanval in eerste instantie te pareren, echter vervolgens maakte hij een foutje met als gevolg dat Herlings alsnog voorbij ging. De tweede plaats van Coldenhoff ging ook nog verloren aan de leider in het wereldkampioenschap.

Cairoli was in de tweede race ook als beste weg, dit keer gevolgd door Herlings. Vervolgens was er een mooi duel tussen de Italiaan en de Nederlander waarbij een paar keer van positie werd gewisseld. Uiteindelijk trok Herlings aan het langste eind. Coldenhoff lag na de start op de zevende positie. Gedurende de race wist hij op te rukken naar plaats vier.

Door de goede resultaten van zondag stijgen beide Nederlanders in de tussenstand van het WK. Herlings staat nu tweede achter Cairoli en Coldenhoff stijgt naar plaats tien.