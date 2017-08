Oranje leeuwinnen Europees kampioen

Voor het eerst in de historie zijn de Nederlandse voetbalvrouwen Europees kampioen geworden. In de finale zojuist in Enschede werd Denemarken met 4-2 verslagen.

Denemarken kwam in de zesde minuut op voorsprong. Van Es tikte Troelsgaard aan en het was Nadim die vervolgens de strafschop benutte. Niet lang daarna was het Miedema die de gelijkmaker maakte na een voorzet van Van de Sanden.

Martens maakte na een half uur spelen de 2-1, maar de Deense vrouwen kwamen niet veel later weer op gelijke hoogte nadat Harder de bal in de korte hoek schoot.

Oranje begon fel aan de tweede helft en Spitse schoot een vrije trap binnen omdat de Deense keepster zich achter de muur had opgesteld. Er bleven kansen over en weer komen, maar Miedema besliste de wedstrijd vlak voor de tijd door de 4-2 te maken.

Juichen na de 3-2 van Spitse (Foto: Pro Shots/Remko Kool)