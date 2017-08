Varenhorst en Van Garderen lopen WK-medaille mis H.Vviv 06-08-2017 16:07 print

Christiaan Varenhorst en Maarten van Garderen hebben op de WK beachvolleybal in Wenen de wedstrijd om de derde plek verloren. In de strijd om het brons verloor het duo in twee sets van de Russen Viacheslav Krasilnikov en Nikita Liamin.

De Nederlanders, die via wildcard waren toegelaten aan het WK, konden nooit grip krijgen op de Russen Krasilnikov en Liamin. Zowel de eerste als tweede set werd werd met 21-17, 21-17 verloren.

"We hebben voor mijn gevoel geen moment in de wedstrijd gezeten", aldus een teleurgestelde Varenhorst voor de camera's van de NOS. "We waren volgens mij fel genoeg, soms iets té, maar het was niet gecontroleerd genoeg. Dat maakte het heel lastig. Ik ben heel trots op hoe we het toernooi hebben gespeeld, maar hier baal ik zo van."



Ook Van Garderen baalde na afloop van de troostfinale. "We waren zoekende. Het is een ongelooflijk mooi, maar lang toernooi geweest. Daar wil je niet teveel aan denken als je twee finales speelt tegen twee teams die 'kneiterconstant' spelen. We zochten naar kansen, maar hebben die door hun constante spel niet gekregen."