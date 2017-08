Michael van Gerwen vader geworden van dochter Zoë

Michael van Gerwen vader geworden van dochter ZoŽ Boris (borisz) 06-08-2017 15:13 print

Feest in het Brabantse land. Michael van Gerwen is vader geworden. De darter en zijn vrouw Daphne hebben een dochtertje gekregen. Ze hebben haar Zoë genoemd.

"Onze prachtige dochter Zoë is geboren!" schrijft Michael op Instagram bij een foto van zijn pasgeboren dochtertje. Op Instagram plaatst hij de foto ook en daar schrijft hij bij: "Mama en papa zijn erg dankbaar hiervoor!" FOK!sport wenst familie Van Gerwen alle geluk toe.

Omdat Van Gerwen vader is geworden zal hij deze maand niet meedoen aan de drie toernooien in Australië en Nieuw-Zeeland in het kader van de World Series of Darts.