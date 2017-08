Balearen gaan illegale verhuur bestraffen YokiKater 06-08-2017 14:20 print

De Balearen gaan vanaf dinsdag strenger toezien op het illegaal verhuren van woningen aan toeristen. Huiseigenaren op de Spaanse eilandengroep kunnen vanaf die dag op boetes rekenen die op kunnen lopen tot 40.000 euro, meldden Spaanse media zondag.

Makelaars in vastgoed, tussenpersonen en digitale platforms als Airbnb en Homeaway moeten zelfs bedragen tot 400.000 euro betalen wanneer ze woningen die daar niet voor bestemd zijn, verhuren aan toeristen. De wet op de Balearen is niet nieuw. Al in 2012 werd de illegale verhuur verboden, maar de autoriteiten verzuimden naleving ervan te controleren.

Om de illegale verhuur verder in te dammen is er een website waarop Spaanse burgers illegale activiteiten kunnen melden. Voor toeristen heeft het Ministerie van Toerisme een app laten ontwikkelen waar ze snel kunnen zien of een vakantiehuis een legale of illegale status heeft.



Balearen gaan illegale verhuur bestraffen (Foto: ANP)