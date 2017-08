Jeremy Clarkson opgenomen met longontsteking YokiKater 06-08-2017 14:14 print

Presentator Jeremy Clarkson is opgenomen in een ziekenhuis op Mallorca met een longontsteking. The Grand Tour-host is met zijn gezin op vakantie op het Spaanse eiland, waar hij plotseling ziek werd en zich moest laten opnemen.

Clarkson plaatste zaterdag een foto op Instagram waarop zijn arm te zien is met een infuusslangetje en ziekenhuispolsbandjes. "Niet het soort armbandjes waar ik doorgaans voor kies tijdens mijn vakantie."

Een woordvoerster van Amazone Prime, waarop The Grand Tour wordt uitgezonden, bevestigde het bericht dat de Brit is opgenomen en wordt behandeld voor een longontsteking.

Not the sort of bangles I usually choose on holiday Een bericht gedeeld door Jeremy Clarkson (@jeremyclarkson1) op5 Aug 2017 om 6:20 PDT



Jeremy Clarkson opgenomen met longontsteking (Foto: BuzzE)