Varenhorst en Van Garderen niet naar finale op WK in Wenen

Christiaan Varenhorst en Maarten van Garderen hebben de finale van het WK beachvolleybal in Wenen niet gehaald. In de halve finale waren de Brazilianen Evandro en Andre Loyola in twee sets te sterk voor het Nederlands duo: 21-15, 21-13.

Varenhorst en Van Garderen speelden in hun allereerste poulewedstrijd ook al tegen Evandro en Andre. De Nederlanders verloren toen in drie sets.

In de stromende regen kon Nederland tot 15-14 goed meekomen met de Brazilianen. Daarna liep Brazilië weg, mede door twee aces van Evandro. Brazilië zou de set met 21-15 winnen.

In de tweede set liep het Braziliaanse duo al snel uit naar 8-4 voorsprong. Varenhorst en Van Garderen kwam sterk terug tot 9-9, maar daarna liep Brazilië weer uit naar 16-11 voorsprong. Evandro en AndreBrazilië gaf niets meer weg en plaatste zich voor de finale door de tweede set met 21-13 te winnen.

In de strijd om het brons moeten Varenhorst en Van Garderen het opnemen tegen het duo Viacheslav Krasilnikov en Nikita Liamin. De Russen verloren hun halve finale in twee sets verloren van de Oostenrijkers Clemens Doppler en Alexander Horst.