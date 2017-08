Wereld- en olympisch hoogspringkampioen mist WK heywoodu 06-08-2017 10:10 print

Hoogspringer Derek Drouin heeft zich af moeten melden voor het wereldkampioenschap atletiek in Londen, wat dit weekeinde van start is gegaan. De Canadees won vorig jaar olympisch goud en is de regerend wereldkampioen, maar heeft nog teveel last van een achillespeesblessure.

"Ik wist dat ik met een blessure kampte waardoor mijn deelname in gevaar kwam, maar we hebben er alles aan gedaan om te zorgen dat ik op tijd fit was. Dat is helaas niet gelukt, we kwamen tijd tekort en wilden de boel niet overhaasten", aldus een statement van Drouin.

Het is een nieuwe klap voor de Canadese WK-ploeg, na het eerdere afzeggen van Andre de Grasse, medaillekandidaat op de 100 en 200 meter en de spil in de 4x100m-ploeg die vorig jaar olympisch brons won.