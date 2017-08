Basketballers beginnen goed op weg naar WK 2019 heywoodu 06-08-2017 09:44 print

De Nederlandse basketbalploeg is de lange weg naar het wereldkampioenschap van 2019 prima begonnen. De ploeg van bondscoach Toon van Helfteren was in de eerste pre-kwalificatiewedstrijd in Schwechat enigszins verrassend te sterk voor Oostenrijk.

Nederland kende vooral een uitstekend tweede kwart, wat een 32-38 ruststand op het bord bracht. Dat verschil werd in de tweede helft geconsolideerd, waarna Nederland met 72-79 als winnende ploeg van het veld stapte. Worthy de Jong was met 22 punten topscorer bij Oranje, Charlon Kloof deed het met 17 stuks ook uitermate goed.

Nederland speelt woensdag in Amsterdam tegen Albanië, waarna later in de maand nog de thuiswedstrijd tegen Oostenrijk en de uitwedstrijd tegen Albanië volgen. De nummers één en twee van de groep gaan vervolgens naar de eerste ronde van de kwalificatie, waar tot en met juli volgend jaar gespeeld wordt om een plek in ronde twee. Daarin wordt tot slot in 2019 bepaald welke landen naar het WK in China gaan.