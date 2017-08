Square Enix heeft Dragon Quest Builders II aangekondigd voor Nintendo Switch en PlayStation 4. De game komt met nieuwe features, zoals onderwater verkenning en een glider die doet denken aan Breath of the Wild, en ook multiplayer is aanwezig.

Veel informatie is er verder nog niet over de game, maar gelukkig is er wel gameplay gestreamed die hieronder te bekijken is. Een release in 2017 zit er niet meer in, maar 2018 klinkt niet erg onwaarschijnlijk. Over een release in het Westen is helemaal niets bekend, maar aangezien deel 1 hier wel is uitgekomen, is de kans groot dat we deel 2 ook mogen ontvangen.