Frankrijk heeft de afgelopen tijd 271 jihadisten uit Syrië en Irak zien terugkeren van in totaal zo'n 700 Fransen die naar het Midden-Oosten waren afgereisd om voor Islamitische Staat te vechten. In een interview met het dagblad Le Journal du Dimanche zegt minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb dat naar alle terugkeerde jihadstrijders onderzoek wordt gedaan door het Openbaar Ministerie.

Volgens Collomb zijn van de 271 teruggekeerde jihadi's er 54 minderjarig, van wie sommigen in detentie zitten. Hoeveel Franse jihadstrijders zijn omgekomen, kon de minister niet zeggen.

Frankrijk levert hulp aan de door de VS geleide coalitie tegen IS. Ook vecht het land in Mali tegen islamitische rebbelen. Daar staat tegenover dat Frankrijk de laatste jaren veelvuldig is opgeschrikt door aanslagen. Daarbij zijn honderden doden gevallen. Volgens Collomb is de dreiging van een aanslag nog altijd "zeer hoog".



Frankrijk zag 271 jihadstrijders terugkeren (Foto: ANP)