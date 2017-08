Litouws discusgoud op 2 centimeter Mexicanobakker 05-08-2017 21:35 print

Andrius Guzdius heeft voor een verrassing gezorgd bij het discuswerpen. Hij wint dit onderdeel tijdens het WK atletiek, een rol die vooraf toch aan de Zweed Daniel Stahl werd voorbehouden. Het eindoordeel was een verschil van slechts 2 centimeter op een afstand van maar liefst 69 meter.

Het vuurwerk was te zien in de eerste twee ronden. Guzdius kwam gelijk met een worp van 67.52 en de Amerikaan Mason Finley wierp de discus ook over 67 meter wat direct een persoonlijk record was. In de tweede ronde deed Finley er nog een schepje bovenop met 68.03, maar Guzdius sloeg terug met 69.21. De Litouwer zat even in spanning toen Stahl na een eerste foutworp ook even over 69 meter gooide, maar twee centimeter tekort kwam. Daarna kwam alleen Stahl nog een keer over de 68 meter met een worp van 68.51, waardoor de medaillestrijd vroeg beslist was.